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В ГБР назвали причину бунта в одесской колонии и завели дело на ее руководство
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51» в городе Одессе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели.
«Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество», — говорится в сообщении.
В действиях работников «Южной исправительной колонии № 51» и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бунт в колонии начался начался во время планового обыска камер осужденных. На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры СБУ, ГСЧС, Нацгвардии. Четверо пострадавших сотрудников исправительного учреждения, получившие во время беспорядков черепно-мозговые травмы, были госпитализированы.
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