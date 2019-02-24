«Для своих и приемных детей строю мини-поселок»: ветеран АТО реализует проект «Нове село»

Житейские истории

— Я добровольцем пошел на фронт, служил в 1-м Феодосийском отдельном батальоне морской пехоты, а когда приехал в отпуск, меня с побратимами пригласили выступить перед ребятами в детском доме, — рассказал «ФАКТАМ» ветеран АТО и предприниматель Дмитрий Довженко из Полтавы. Мы встретились с ним на Всеукраинском форуме ветеранов АТО, прошедшем недавно в Киеве. — Увидел этих ребят, пообщался с ними, и у меня возникла задумка взять на воспитание хотя бы несколько из них, чтобы росли в семье. У нас с женой четверо детей. Но я был уверен: супруга согласится взять еще и приемных. И не ошибся (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали об одесситке, которая усыновила 11 детей. — Авт.). Жена у меня замечательная, у нас с ней, слава Богу, полное взаимопонимание.

— Чтобы государство разрешило нам с женой взять ребят из детского дома, мы должны иметь возможность обеспечить их всем необходимым, — продолжает Дмитрий Довженко. — Один из важнейших в данном случае вопросов — жилье. Площадь нашей квартиры в Полтаве не позволяет взять дополнительно нескольких детей, по «нормативам» и наши там не должны были помещаться. Выходом из ситуации была идея аграрного проекта, который мы назвали «Нове село». План таков: построить мини-поселок, а при нем — ферму. Важный момент: одна из целей этого проекта — трудовая реабилитация участников войны. Ведь не секрет, что после возвращения на гражданку многие из них не могут найти работу. У некоторых ветеранов, к сожалению, распадаются семьи, после чего у человека возникают еще и проблемы с жильем. Поселиться и получить работу на моей будущей ферме станет для них хорошим решением. Там будут жилье и работа примерно для десяти семей ветеранов АТО, и отдельно — детский дом семейного типа.



* Дмитрий Довженко с воспитанницей детского дома

— Лично для меня проект «Нове село» привлекателен еще и тем, что после фронта стала утомлять городская суета, — говорит Дмитрий. — Сейчас больше, чем до войны, ценю тишину, отсутствие сутолоки. Жизнь на природе удовлетворит эту потребность.

Уже имеются четыре гектара земли, на которых весной начнутся работы. У меня в Полтаве есть своя фирма. Это нисколько не утомляет, недаром ведь говорят, что лучший отдых — это смена деятельности.

— Вы думаете, четырех гектаров земли будет достаточно, чтобы прокормить десять семей?

— Да, я в этом уверен. Моя убежденность основана на опыте фермеров Западной Европы. Весной минувшего года я ездил за практическими знаниями и опытом к земледельцам Бельгии, Франции, Дании, Германии, Испании и Португалии. В Дании побывал у состоятельного фермера, у которого всего полтора гектара земли. Один 45-летний французский фермер (у него надел 12 гектаров, и это считается очень большим хозяйством) сказал мне, узнав, что я из Украины: «Если бы во Франции была такая же плодородная земля, как в вашей стране, я стал бы миллионером лет на двадцать раньше».

Порадовала готовность, с которой фермеры отвечали на все мои расспросы о технологиях выращивания сельхозкультур, сортах растений, средствах их защиты, удобрениях, племенном скоте, кормах, надоях, урожаях, расходах и доходах… Беру на себя смелость утверждать, что на гектаре земли на Полтавщине можно зарабатывать около одного миллиона гривен в месяц. Я это докажу. Главное — применить современные подходы в ведении бизнеса и технологии.

— Сколько ребят вы намерены взять из детдома?

— Пока не могу сказать. Это будет зависеть и от того, сколько детей позволит принять будущий мини-поселок, и от моих заработков.



* Дмитрий Довженко в меру возможностей поддерживает воспитанников одного из детских домов. Когда построит поселок, часть ребят возьмет на воспитание

— Если не секрет, как много средств уже вложили?

— Порядка 70 тысяч долларов. Это с учетом собственных трудозатрат. Для возведения коттеджей применяю канадскую SIP-технологию. Она позволяет построить дом под ключ всего лишь за три месяца. Стены делаются как своего рода сэндвич: древесная панель, пенопласт, древесная панель. За 15 минут можно смонтировать 3,5 квадратного метра стены.

— Пришлось брать кредит, чтобы начать воплощать проект «Нове село»?

— Нет, ни кредитной, ни грантовой поддержки у нас нет. Обхожусь средствами, которые приносит мой бизнес.

— Каким бизнесом занимаетесь?

— У меня маркетинговая фирма. С владельцами еще нескольких частных предприятий мы создали объединение. Его работа заключается в оказании помощи другим предпринимателям, в том числе начинающим. К нам обращаются ветераны АТО со своими бизнес-идеями. Зачастую эти парни не имеют ни знаний, ни опыта в предпринимательстве. Наше объединение оказывает им комплекс необходимых услуг. Так, моя фирма помогает разобраться в вопросах маркетинга, бизнес-планирования, создания логотипа, развития предприятия, продвижения продуктов на рынок… Ветеран АТО, мой друг и земляк Анатолий Пархомчук (Devsup.com.ua), со своими коллегами по фирме создает клиентам сайты и помогает в комплексе вопросов, связанных с компьютерными технологиями. Еще одна фирма из нашего объединения занимается печатной продукцией для клиентов.

Важно, что мы хорошо знаем ветеранскую среду, поэтому нам, как правило, несложно разобраться, кому из обратившихся к нам парней под силу создать с нашей помощью свое дело, а у кого через неделю, месяц опустятся руки и, извините за откровенность, начнется запой.



* Ветераны АТО Дмитрий Довженко (слева) и Анатолий Пархомчук объединили усилия своих фирм, чтобы помогать другим участникам войны воплощать собственные бизнес-идеи. Фото автора

— Кому конкретно из ветеранов АТО ваше бизнес-объединение помогло создать свое дело?

— Например, Сергею Свириденко, воевавшему в рядах 54-й бригады ВСУ, — вступает в разговор Анатолий Пархомчук. — Когда началась война, он жил в Донецке, пошел на фронт добровольцем. После увольнения в оперативный резерв решил создать ферму, которая была названа «Козацьке подвір’я». Он выращивает на ней скот и производит деликатесные сыры и колбасы высокого качества. Ферму Сергей создал на Донетчине в нескольких десятках километров от линии фронта. Он носит роскошные казацкие усы и оселедец. Сильный, энергичный человек. Мы помогли ему в создании бренда. Из проектов в области сельского хозяйства отмечу также ферму «Ореховый дворик», на которой ветеран АТО выращивает грецкие орехи, фундук, арахис… Часть урожая он продал партнерам в Европе, остальное — украинским кондитерским фабрикам.

И вот еще что: несчетное количество раз приходилось слышать о том, что многим ветеранам АТО тяжело адаптироваться к мирной жизни, им необходима помощь психологов. Но сколько бы раз психолог ни говорил парню, мол, ты классный, ты надежда страны, это не поможет, если у человека нет работы и ему не за что прокормить семью. Лучшая реабилитация — это воплощение собственной идеи. Если ветеран всерьез занят этим, то психологические проблемы уйдут сами собой, он начнет хорошо зарабатывать. А чтобы не набивал себе массу шишек в бизнесе, мы ему окажем полный комплекс поддержки. И, что немаловажно, на очень льготных условиях.

— Я занимаюсь маркетингом с 2004 года, — продолжает Дмитрий Довженко. — Когда началась война, мой бизнес был практически уничтожен — инвесторы испугались неопределенности. А ведь я зарабатывал на том, что помогал им выходить на наш рынок.

Еще на фронте вновь вернулся к занятию маркетингом: побратимы рассказывали о замыслах открыть после возвращения домой свое дело, и я консультировал их. Сейчас мой бизнес возрождается — инвесторов все больше. Бизнес должен быть доброжелателен практически к любому клиенту. Но это правило мы нарушаем: с россиянами и их представителями не работаем принципиально — оккупантам не место на нашей земле.

Ранее ветеран АТО отец четырех сыновей Николай Стецькив со Львовской области, ставший после возвращения с фронта успешным фермером, рассказал «ФАКТАМ», как начать ягодный бизнес в Украине.



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