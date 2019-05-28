СМИ узнали, куда может переехать Администрация президента Зеленского

Политика

Команда Владимира Зеленского все еще не отказалась от идеи перенести Администрацию президента с улицы Банковой в иное место. Варианты озвучиваются разные, но самым вероятным называют конгрессно-выставочный центр «Парковый», где перед выборами находился штаб Зеленского.

КВЦ «Парковый» в народе известен как «вертолетная площадка Януковича» и был открыт в 2012 году. Здание рассчитано на единовременное пребывание до трех тысяч человек. Здесь проводятся выставки, приемы, в 2017 году проходила церемония встречи делегация песенного конкурса «Евровидение».

Как сообщает LIGA.net, в Администрации Зеленского пока изучают возможность не постоянного переселения, а аренды площадей в КВЦ «Парковый». «С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей. Цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят», — заявил агентству собеседник в «Парковом».

Дмитрий Шимкив, работавший в администрации Петра Порошенко, оценивал стоимость гипотетического переезда в десятки миллионов долларов. Представители Зеленского пока предположительные траты не называли. В любом случае, львиная доля расходов уйдет на поддержание безопасности на новом объекте, обеспечение защищенной связи, создание архива, где будут храниться документы государственной важности.

Напомним, заместитель главы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко обещал, что переезд обязательно состоится уже в 2019 году. Основные претензии к зданию на Банковой — зашторенные в целях безопасности окна и трудности с работой wi-fi.

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