Россию разорвет на части: в Москве предрекли скорый крах путинского режима

Мир

В России приближенные к власти готовы, что вскоре выстроенная Путиным государственная система обрушится. Причем случиться такое обрушение может в любой момент. Такое мнение высказал российский журналист Саша Сотник. До него и другие эксперты высказывали уверенность, что путинская империя находится на пороге своего краха, но на этот раз финал совсем близко.

«Мне инсайд поступил из Госдумы от человека, который там работает. Он сказал, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится. А обрушится все может в любой момент, как бы это сейчас не казалось нереальным», — заявил Сотник в интервью Obozrevatel.

Сам журналист такой сценарий считает вполне вероятным: «Лично у меня такое ощущение, что все шатается… Хоть внешне кажется, что режим незыблем… В 91-м тоже все так думали, что СССР вечен. Ну, как показала история, это совсем не так. Такой колосс обрушился, а Россия, конечно, более хлипкое сооружение».

Сотник убежден, что после краха режима Россию неизбежно ждет распад, причем чем дольше держится нынешняя власть, тем меньше у страны шансов остаться в прежних границах.

«Вот эти все потуги, игра в сверхдержаву, во второй полюс — это все для наивных дурачков. Двуполярный мир уже сформировался. И это не Россия. Это США и Китай, а Россия — это „третий лишний“. И если Путин останется в Кремле до 24-го, то потом все понесется с такой скоростью, что Россию разорвет на части. Тогда останется совсем небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все», — прогнозирует Сотник.

Напомним, ранее Сотник рассказывал, что в Москве муссируются слухи о том, что Путина нет в живых. Чтобы выйти из этой ситуации, россиянам могут показать двойника Путина, который произнесет речь о том, что «устал и уходит».

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