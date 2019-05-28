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Мир

В Германии российский корабль протаранил Mercedes (видео)

9:01 28 мая 2019 441
Парусник протаранил «Мерседес»
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео необычного ДТП — в Германии на набережной города Бремерхафен российский корабль протаранил автомобиль Mercedes. Ранее в российском Североморске загорелся большой десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко».

Парусник «Мир» (Санкт-Петербург) совершал маневр и чуть не перевернул припаркованный автомобиль. Несколькими секундами позже досталось и палатке, стоящей на набережной. Когда именно было снято это видео, не известно. Некоторые массмедиа сообщают, что это ЧП произошло в начале мая. Но в сеть этот ролик выложили недавно.

«Русский мир. Бессмысленный и беспощадный», — прокомментировал видео один из интернет-пользователей, а второй предложил переименовать парусник «Мир» в «Русский мир».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польша вслед за Эстонией отказалась пускать в свои территориальные воды российское судно — парусник «Седов», на борту которого были курсанты из оккупированного Россией Крыма.

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