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В России вспыхнул большой десантный корабль «Митрофан Москаленко»: видео с места ЧП
В российском Североморске горит большой десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко». Корабль, по предварительным данным, ожидал утилизации.
Пожарные расчеты уже прибыли на место. Тушение пожара ведется с катера. Пока существует угроза, что огонь может распространиться и на другие старые корабли на базе.
ВДК Північного флоту «Митрофан Москаленко» гарно горить в порту Сєвєроморськаpic.twitter.com/awsZAarHzU— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 27 мая 2019 г.
Корабль до пожара
Корабль был построен в 80-х годах в Калининграде. Пока судно было на ходу, оно могло принять на борт до 50 единиц тяжелой военной техники (танков, БТР, БМП). В составе флота «Митрофан Москаленко» находился с 1991 по 2002 год, а затем был переведен в резерв. В 2014 корабль пытались продать на металлолом, но затем решили окончательно утилизировать.
Напомним, России предрекли корабельный «обвал» в начале 2020-х годов из-за старения и изношенности военной надводной техники. В апреле 2019 года были отправлены на утилизацию шесть атомных крейсеров и подводных лодок.
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