26.17 / 26.44 29.22 / 29.64
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России вспыхнул большой десантный корабль «Митрофан Москаленко»: видео с места ЧП

7:10 28 мая 2019 207
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Североморске горит большой десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко». Корабль, по предварительным данным, ожидал утилизации.

Пожарные расчеты уже прибыли на место. Тушение пожара ведется с катера. Пока существует угроза, что огонь может распространиться и на другие старые корабли на базе.

Корабль до пожара

корабль

Корабль был построен в 80-х годах в Калининграде. Пока судно было на ходу, оно могло принять на борт до 50 единиц тяжелой военной техники (танков, БТР, БМП). В составе флота «Митрофан Москаленко» находился с 1991 по 2002 год, а затем был переведен в резерв. В 2014 корабль пытались продать на металлолом, но затем решили окончательно утилизировать.

Напомним, России предрекли корабельный «обвал» в начале 2020-х годов из-за старения и изношенности военной надводной техники. В апреле 2019 года были отправлены на утилизацию шесть атомных крейсеров и подводных лодок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины