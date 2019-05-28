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Нанятая Меган Маркл няня в возмущении уволилась, проработав всего две недели (фото)
После того, как стало известно о том, что мать Меган Маркл Дория Рэгленд вернулась в США, пробыв с дочерью и новорожденным внуком всего две недели, в СМИ появилась информация, что и нанятая герцогиней Сассекской няня уволилась, проработав в Фрогмор-коттедже две недели. Как пишет издание Express, 37-летняя Меган предпочитает все контролировать лично. Она настолько поглощена ролью матери, что едва подпускает к своему первенцу кого-то другого — включая собственную мать и няню. «Она не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой… Она не разрешает няням заниматься ребенком», — сообщает источник. В итоге няня в возмущении просто ушла, хлопнув дверью.
Дории Меган также разрешала подержать ребенка не дольше, чем минуту. Герцогиня, даже принимая душ, буквально бегала из ванной туда-сюда, чтобы взять у Дории из рук младенца. «Гарри и ее мама могут возиться с Арчи, но держать его при этом должна Меган», — цитирует издание инсайдера.
Между тем Кейт Миддлтон и принц Уильям без всяких колебаний доверяют своих детей няне — испанке Марии Терезе Туррион Борралло. Кейт и Уильям много времени уделяют своим малышам, но проживающая в Кенсингтонском дворце Мария заботится о детях, когда герцог и герцогиня Кембриджские заняты своими королевскими обязанностями. Предполагают, что Гарри и Меган, как бы они не хотели самостоятельно воспитывать сына, в будущем все равно не смогут обойтись без помощницы.
Между тем Гарри, который, как сообщалось ранее, сам меняет родившемуся 6 мая Арчи подгузники, уже, похоже, немного устал от отцовских обязанностей. Как писали «ФАКТЫ», принц значительно задержался в Италии, куда прибыл для участия в благотворительном матче в поло и где изначально планировал провести всего сутки. На деле Гарри провел в Риме три дня. Его засекли возвращающимся в Лондон в самолете British Airways.
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