Поломали и бросили: мотоцикл Маси Найема нашли возле места угона (фото)

Происшествия

Около шести часов потребовалось полицейским, чтобы найти угнанный мотоцикл юриста Маси Найема, пропавший в ночь на вторник, 28 мая.

Об этом сообщил Маси Найем на своей страничке в социальных сетях. По его словам, технику нашли недалеко от места угона. В лимитированном Suzuki GSX-R были вырезаны провода и высверлен замок зажигания.

«Спасибо огромное этим ребятам из Национальной полиции Украины. Угонщиков найдем. Есть видео еще. Считаю, что нужно сказать „спасибо“. Всем, кто беспокоился — огромное спасибо. Извините, что тут пошумели немного. Отдельно спасибо „доброжелателям“. Без вас скучнее жить», — пишет Маси Наейм в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый раз мотоцикл у Маси Найема украли в мае 2018 года, когда он оставил транспортное средство с ключами под зданием суда и пошел на заседание. Угонщика задержали через два дня — им оказался 32-летний киевлянин, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter