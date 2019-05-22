Поклонница Винника сделала тату с названием его хита (фото)

Шоу-бизнес

Фанатки Олега Винника, который сейчас находится в гастрольном туре по Европе, не перестают удивлять его. То они дарят артисту неожиданные подарки в виде букетов из сушеной рыбы или сала, пишут картины и преподносят всяческие сувениры. Заграничные поклонницы, которые хорошо помнят Олега Винника, как солиста мюзиклов, не отстают от отечественных. Среди них не только представители диаспоры, но и немало немцев, которые «Нино», «Счастье», «Вовчицю» подпевают наизусть.

Одна из давних почитательниц таланта Олега Винника — Aнна ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них — «Счастье» даже сделала себе татуировку. Анна пришла на концерт Олега и расказала кумиру об этом за кулисами.

Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника во Дворце спорта. В нынешнем туре она колесит за артистом по Европе, уже побывала на его выступлениях в Берлине, Гамбурге и Фюрте. Останавливаться не планирует.

«Не важно, на каком языке ты поешь. Если тебя понимают в других странах, значит, ты поешь на языке сердца», — уверен Олег.

Послушать авторские песни Винника приходят и его коллеги, и учителя. Одна из самых знаменательных встреч для артиста состоялась в Гамбурге — с авторитетным американским пианистом, преподавателем вокала Джоном Леманом — тем самым, который в 90-х помог певцу овладеть новым голосовым диапазоном лирико-драматического тенора. В интервью «ФАКТАМ» Винник рассказывал, как начинал свой творческий путь в Германии и как Леман стал его учителем.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник дал особенный концерт в родном селе Червоный Кут, а также артист рассказал, как держит себя в отличной спортивной форме.

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