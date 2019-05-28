Дело об убийстве водителя BlaBlaCar: суд вынес приговор

Происшествия

Фигурант «дела BlaBlaCar» Дмитрий Голуб, подозреваемый в похищении и убийстве львовянина Тараса Познякова, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Приговор вынес Киево-Святошинский суд Киевской области.

Коллегия судей и суд присяжных признали Дмитрия Голуба виновным по ряду тяжких уголовных статей. В частности, в совершении умышленного убийства с целью наживы.

«Именем Украины Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению», — зачитал решение судья.

Напомним, трагедия случилась в 2016 году. Львовянин Тарас Позняков уехал из Львова в Киев на своей «Ауди» 4 апреля, найдя попутчиков через популярный интернет-сервис «BlaBlaCar». Но до Киева не доехал.

На подъезде к столице связь с ним пропала. Через несколько дней автомобиль с измененными номерами нашли в гаражном кооперативе поселка Новоселки под Киевом. В салоне были следы крови, водительское кресло в трех местах прострелено. Однако найти тело Тараса пока не удалось.

Следствие выяснило, что к преступлению причастны Дмитрий Голуб (Тоф) и Луан Кингисепп (Лука, он гражданин РФ) — бывшие бойцы «Правого сектора». Голуба задержали 4 августа 2016 года в Староконстантинове на квартире его знакомого. А Кингисепп исчез. В марте 2019 года он погиб в результате взрыва гранаты в доме на проспекте Науки в Киеве

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