Аваков рассказал о встрече с Зеленским

Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже встречался с президентом Владимиром Зеленским, который недавно впервые побывал на передовой в Станице Луганской.

Как сообщает «Укринформ», Аваков во время общения с журналистами заявил, что встречался с Зеленским и говорил с ним «о делах». «О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», — сказал Арсен Аваков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Аваков должен остаться в правительстве, которое начнет работать при президенте Зеленском, и называл его «стабилизирующим фактором».

Также он не исключал, что главу МВД могут назначить премьер-министром как «компромисс между многими». «Минимум останется министром внутренних дел, минимум», — заявлял Коломойский.

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