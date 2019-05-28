- 14:20 В России нашли новый предлог, чтобы не отпускать пленных украинских моряков
- 14:20 Кладбище разрослось до неприличных размеров: Прилепин рассказал об огромных потерях боевиков «ДНР»
- 14:10 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 14:08 Стало известно, в какую страну первым делом может полететь Зеленский
- 14:01 В Одессе подозреваемого в зверском убийстве и сожжении женщины «вернули» в СИЗО
- 14:00 Блокируя «зеленые» тарифы для домашних солнечных электростанций, в Раде пытаются отсрочить энергореформу, — народный депутат
- 13:56 В Киеве студент упал с высотки и погиб
- 13:43 Вакарчук рассказал, с кем готов объединиться для участия в выборах
- 13:36 Потеряет ли Украина миллиарды долларов из-за смены собственника газотранспортной системы
- 13:31 Аваков рассказал о встрече с Зеленским
Аваков рассказал о встрече с Зеленским
Министр внутренних дел Арсен Аваков уже встречался с президентом Владимиром Зеленским, который недавно впервые побывал на передовой в Станице Луганской.
Как сообщает «Укринформ», Аваков во время общения с журналистами заявил, что встречался с Зеленским и говорил с ним «о делах». «О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», — сказал Арсен Аваков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Аваков должен остаться в правительстве, которое начнет работать при президенте Зеленском, и называл его «стабилизирующим фактором».
Также он не исключал, что главу МВД могут назначить премьер-министром как «компромисс между многими». «Минимум останется министром внутренних дел, минимум», — заявлял Коломойский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.