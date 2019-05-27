Политика

Зеленский впервые в роли президента побывал на Донбассе: подробности и фото

Владимир Зеленский впервые в качестве президента приехал в прифронтовую Станицу Луганскую. Там он побывал в пункте наблюдения за 400 метров от позиции противника и в блиндажах украинских военных. Также Зеленский осмотрел позиции военных в Счастье.

В ходе рабочей поездки изучались условия жилья и питания украинских бойцов.

Главнокомандующему Зеленскому представил доклад командующий операцией Объединенных сил Александр Сырский. Он рассказал, что ситуация в районе проведения ООС контролируемая, и предствил руководство структур, задействованных в операции.

В совещании принял участие начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Для него это также первая региональная поездка в новом статусе.

Напомним, ранее начальник генштаба ВСУ оценил ситуацию на Донбассе как напряженную, местами угрожающую, но без видимых поводов для наступления со стороны России.

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