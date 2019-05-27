- 20:28 Правительство Австрии в полном составе отправлено в отставку
- 20:26 Бунт в одесской колонии: сожжены дежурная часть, библиотека и пожарный автомобиль
- 20:21 Солистка KAZKA заинтриговала сеть загадочным заявлением
- 20:17 Зеленский впервые в роли президента побывал на Донбассе: подробности и фото
- 20:13 28 — 31 мая для киевлян будут работать пункты бесплатной диагностики (адреса)
- 20:01 Сидел в лесополосе и плакал: в Черкасской области сутки искали пропавшего 4-летнего мальчика
- 19:57 Украина — Катар — 1:0: онлайн-трансляция матча чемпионата мира, видео гола
- 19:56 «Дело Труханова»: сумму убытков уменьшили вдвое
- 19:47 Луценко просит разрешить заочный суд по делу о расстрелах на Майдане
- 19:31 Продолжение скандала: МАУ выплатят компенсацию "забытым" в "Борисполе" пассажирам
Зеленский впервые в роли президента побывал на Донбассе: подробности и фото
Владимир Зеленский впервые в качестве президента приехал в прифронтовую Станицу Луганскую. Там он побывал в пункте наблюдения за 400 метров от позиции противника и в блиндажах украинских военных. Также Зеленский осмотрел позиции военных в Счастье.
В ходе рабочей поездки изучались условия жилья и питания украинских бойцов.
Главнокомандующему Зеленскому представил доклад командующий операцией Объединенных сил Александр Сырский. Он рассказал, что ситуация в районе проведения ООС контролируемая, и предствил руководство структур, задействованных в операции.
В совещании принял участие начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Для него это также первая региональная поездка в новом статусе.
Напомним, ранее начальник генштаба ВСУ оценил ситуацию на Донбассе как напряженную, местами угрожающую, но без видимых поводов для наступления со стороны России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...