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В Киеве студент упал с высотки и погиб
В Киеве на бульваре Перова, 16Б (Днепровский район) с крыши 9-этажного жилого дома упал парень. Ранее в столице горе-экстремал прыгнул с высотки и повис на столбе.
Как сообщает «Киев Оперативный», молодой человек разбился насмерть. Очевидцы говорят, что погибший — 20-летний студент. Детали происшествия устанавливают правоохранители.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Левобережном районе Мариуполя произошла трагедия — с крыши многоэтажного дома прыгнули девочки-подростки 14 и 16 лет, которые в предсмертной записке попросили похоронить их вместе.
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