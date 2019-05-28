Бунт в одесской колонии: в больницы доставлены 14 сотрудников

Происшествия

В одесской Южной исправительной колонии № 51 во время бунта заключенных 27 мая пострадали, по меньшей мере, 14 сотрудников этого учреждения. Как сообщил журналистам во вторник, 28 мая, главный врач городской клинической больницы № 11 Николай Турчин, сюда за медпомощью обратились 13 сотрудников пенитенциарной службы — участников вчерашних событий на территории колонии № 51. По его словам, у пострадавших травмы различной степени тяжести.

«Госпитализированы пациенты с переломом основания черепа и ушибом мозга, а также со скальпированной раной головы и закрытой черепно-мозговой травмой, — сказал главврач. — У всех — множественные ушибы, у троих — закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У двоих — переломы».

Начальник части колонии № 14 Елена Домажевская сообщила, что нескольких ее подчиненных накануне откомандировали в соседнюю колонию № 51, «в связи с внутренними мероприятиями». Сейчас они в больнице.

Как стало известно «ФАКТАМ», еще один пострадавший в ходе вчерашних беспорядков доставлен в горклинбольницу № 1.

Как сообщили в Южном региональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, с 28 мая в государственном учреждении «Южная исправительная колония (№ 51)» в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными и осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия".

На этот период отменены свидания с осужденными и их посещения, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время бунта в колонии возник пожар, который охватил 400 «квадратов».

Огнем уничтожен специализированный пожарный автомобиль, выгорела часть служебных помещений.

В Государственном бюро расследований назвали причину бунта и завели дело на руководство колонии.

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