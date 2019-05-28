Фракции БПП и "Батьківщини" лишились депутатов

Политика

Во вторник, 28 мая, спикер Рады Андрей Парубий сделал официальные заявления о выходе народных депутатов Сергея Каплина и Андрея Сенченко из фракций «Блок Петра Порошенко» и «ВО «Батькивщина». Напомним, на заседании ВР 16 мая в Каплина бросили веревочной петлей.

«Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Сергея Каплина из состава депутатской фракции «Блок Петра Порошенко», — сказал председатель Рады.

Уже после этого он же сделал аналогичное заявление в отношении одного из соратников Юлии Тимошенко Андрея Сенченко. Как сообщали «ФАКТЫ», политик объяснил свой уход из команды Юлии Тимошенко разногласиями «в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины». В соцсети Сенченко заявил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения.

В соответствии со статьей 81 Конституции Украины, высший руководящий орган партии может лишить депутата, избранного по спискам партии, его мандата в случае его выхода из фракции.

Напомним, партия Петра Порошенко на парламентских выборах будет называться «Европейской солидарностью». Кроме того, сам Порошенко снова будет баллотироваться на президентский пост в 2021 году.

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