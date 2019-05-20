- 17:08 "Скандинавские авиалинии" возвращаются в Украину: названы сроки
- 16:36 Секретариат Энергосообщества ЕС констатировал усиление независимости НКРЭКУ за последний год
- 16:35 Нетерпеливая мама-кошка придала ускорение своему котенку: забавное видео
- 16:34 Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше?
- 16:13 Выжить любой ценой: «Дизель Шоу» снимают новый комедийный сериал
- 16:12 Украинские музыканты сыграют перед финалом Лиги чемпионов
- 16:11 Зеленского и Путина не позвали на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии
- 16:07 Узнику Кремля Балуху продлили срок в ШИЗО
- 16:05 Стало известно, у кого Вакарчук сможет отобрать голоса на выборах в Раду
- 15:47 Состояние здоровья политзаключенного Кремля Бекирова резко ухудшилось
Порошенко подтвердил намерение баллотироваться в президенты Украины через пять лет
Проигравший выборы Петр Порошенко, хотя и оставил президентское кресло, но не намерен уходить из политики. Он пообещал участвовать в следующих президентских выборах 2024 года.
В интервью немецкому изданию Die Welt Порошенко заявил, что он хочет укрепить достижения Украины, а не удержать власть, поэтому пойдет на выборы через 5 лет.
«Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советами, если он их потребует. И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что держусь за власть, а потому что я хочу помочь предотвратить возможную потерю достигнутого, как это уже было 100 лет назад», — заявил Порошенко.
По словам бывшего гаранта, он гордится своим президентством, в частности борьбой с Россией, проведением реформ в Украине, а также честными выборами.
«Мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил», — сказал Порошенко.
Напомним, в понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского, во время которой он сказал о роспуске Верховной Рады. Политическая партия «БПП «Солидарность» уже заявила, что готова к проведению досрочных парламентских выборов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...