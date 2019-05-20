Политика

Порошенко подтвердил намерение баллотироваться в президенты Украины через пять лет

Проигравший выборы Петр Порошенко, хотя и оставил президентское кресло, но не намерен уходить из политики. Он пообещал участвовать в следующих президентских выборах 2024 года.

В интервью немецкому изданию Die Welt Порошенко заявил, что он хочет укрепить достижения Украины, а не удержать власть, поэтому пойдет на выборы через 5 лет.

«Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советами, если он их потребует. И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что держусь за власть, а потому что я хочу помочь предотвратить возможную потерю достигнутого, как это уже было 100 лет назад», — заявил Порошенко.

По словам бывшего гаранта, он гордится своим президентством, в частности борьбой с Россией, проведением реформ в Украине, а также честными выборами.

«Мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил», — сказал Порошенко.

Напомним, в понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского, во время которой он сказал о роспуске Верховной Рады. Политическая партия «БПП «Солидарность» уже заявила, что готова к проведению досрочных парламентских выборов.

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