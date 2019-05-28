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В Украине появились "офицеры громады": кто они такие и чем занимаются (фото)
Во вторник, 28 мая, в Киеве на Софийской площади презентовали новый проект «Полицейский офицер громады».
Как сообщили в Нацполиции, главная задача полицейского офицера громады — ориентироваться на потребности местного населения и поддерживать контакт с жителями объединенных сел и поселков.
Основная идея в том, чтобы в каждом населенном пункте был свой полицейский. Он будет вникать во все проблемы общества, знать ее жителей, жить в этой громаде. В свою очередь люди будут знать, кто их полицейский, как с ним связаться, к кому в первую очередь обращаться.
Полицейский офицер громады сочетает в себе обязанности участкового и патрульного. А вскоре станет еще и дознавателем. Он будет обеспечен всем необходимым для несения службы: машиной, рабочим местом, техникой, спецсредствами и даже жильем.
Суть этого проекта, по информации Нацполиции, в том, что теперь о защите людей заботится не только полиция, но и сама громада. Полиция проводит конкурс, обеспечивает транспортом, униформой, оружием. Громада участвует в отборе, берет на себя обеспечение рабочим местом, техникой, ведомственным жильем.
«Отчитывается теперь полицейский не только перед руководством, но и перед обществом. И руководство оценивает результаты его работы, в первую очередь, по уровню доверия к нему общества», — отмечают в Нацполиции.
Для решения сложных задач, связанных с преступлениями, в связке с офицером громады несут службу группы реагирования. И в таких случаях к ним прибывают подкрепления. На это потребуется больше времени, но человек не останется один на один с бедой, отмечают в полиции.
Как сообщили в Нацполиции, офицеры громады появятся в 30 тысячах населенных пунктов. Первые 34 человека, которые прошли конкурс, заступают на службу с 29 мая. Они будут защищать порядок в громадах Днепропетровской области.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Нацполиции планируют отказаться от советских автоматов Калашникова и пистолетов Макарова и заменить их на немецкие пистолеты-пулеметы МР5. В ближайшее время Нацполиция планирует задействовать на службе вертолеты. Их будут использовать для поддержки наземных групп при проведении спецопераций, а также для обнаружения различных видов преступлений.
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