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Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданства Украины
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал на решение Владимира Зеленскому вернуть ему гражданство Украины.
Соответствующую запись он оставил в своем Facebook.
«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили.
В эфире телеканала «Наш» прибытие грузинского политика в Киева анонсировали на 17:00 29 мая. Об этом заявила главный редактор интернет-сайта «Гордон» Олеся Бацман, ссылаясь на беседу с Саакашвили.
Бывший пресс-секретарь Саакашвили Данья Чиж уточнила, что рейс Саакашвили из Варшавы должен приземлиться в аэропорту «Борисполь» в 17:15 29 мая.
Напомним, Саакашвили неоднократно декларировал намерение вернуться в Украину.
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