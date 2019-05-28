Украина

Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданства Украины

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал на решение Владимира Зеленскому вернуть ему гражданство Украины.

Соответствующую запись он оставил в своем Facebook.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили.

В эфире телеканала «Наш» прибытие грузинского политика в Киева анонсировали на 17:00 29 мая. Об этом заявила главный редактор интернет-сайта «Гордон» Олеся Бацман, ссылаясь на беседу с Саакашвили.

Бывший пресс-секретарь Саакашвили Данья Чиж уточнила, что рейс Саакашвили из Варшавы должен приземлиться в аэропорту «Борисполь» в 17:15 29 мая.

Напомним, Саакашвили неоднократно декларировал намерение вернуться в Украину.

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