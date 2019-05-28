Зеленский назначил еще одного советника и замглавы Администрации президента

Политика

Во вторник, 28 мая, президент Владимир Зеленский подписал несколько указов по кадровым назначениям. В частности, он назначил в Администрацию президента еще одного заместителя и еще одного внештатного советника главы государства.



Заместителем главы Администрации президента Зеленский назначил руководителя «Офиса эффективного регулирования» Алексея Гончарука. Указ № 328/2019 опубликован на сайте главы государства.

Алексей Гончарук — 1984 года рождения, юрист, адвокат. Он был управляющим партнером в Constructive Lawyers. Представлял партию «Сила людей». Председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) — структура, которая на гранты западных стран готовила в последние годы проекты реформ для правительства Украины.

Также Зеленский указом № 330/2019 назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко внештатным советником главы государства.

До официального назначения Устенко исполнял обязанности советника Владимира Зеленского по макроэкономической политике. Он родился в 1969 году в Киеве, получил звание кандидата экономических наук и степень магистра Гарвардского университета. В 2003 году стал докторантом в университете Brandeis. Свободно владеет английским языком.

В 2004 году вошел команду Международного Фонда Блейзера, на данный момент работает там же в должности исполнительного директора. Основная область его специализации — регион СНГ и Украина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский своим указом от 28 мая вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.







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