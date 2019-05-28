Рада отказалась перенести запуск рынка электроэнергии, — СМИ

Украина

Народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии. Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов, сообщает «Обозреватель».

Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку дня законопроекта «О внесении изменений в статью 9−1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительные и переходные положения Закона Украины «О рынке электроэнергии» (рег. № 10 318, авторы А. Добродомов, Л. Пидлисецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что за отсрочку запуска энергореформы выступал Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка в срок приведет к росту тарифов на электроэнергию. По его словам, государство должно регулировать цены на электроэнергию.

«О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся — у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли „Энергоатом“ монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы», — заявил Коломойский в интервью изданию «Украинская правда».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter