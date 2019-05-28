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Сборная Финляндии сломала кубок чемпионов мира по хоккею (фото)
Хоккеисты сборной Финляндии, ставшие третий раз в истории чемпионами мира, отпраздновали свой успех с размахом. Как итог, от чемпионского кубка отвалилась нижняя часть, что можно увидеть на фото по возвращению «суоми» домой, где триумфаторов встречали уже в аэропорту журналисты и простые болельщики.
Примечательно, что в сборную Финляндии перед стартом турнира не верили даже местные журналисты. К примеру, Филип Саксен съел лист со своей статьей в газете, в которой критиковал «суоми» перед стартом на первенстве. «Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения», — передает слова Саксена «Чемпионат».
Напомним, что сборная Финляндии на групповом этапе заняла второе место, выиграв пять матчей и в двух проиграв, а на стадии плей-офф поочередно обыграли Швецию (5:4), Россию (1:0) и Канаду (3:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездного российского хоккеиста заподозрили в употреблении кокаина.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!