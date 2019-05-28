Украина

Выборы в Раду стартовали: в ход пошли сахар и валерьянка

В ожидании внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в кандидаты в депутаты приступили к «засеванию» своих округов, обещая избирателям золотые горы завтра, а сегодня раздавая им бесплатные продукты питания и медикаменты. О некоторых «добрых делах» народных избранников сообщили в Комитете избирателей Украины.

Так, в Одесской области от имени действующего народного депутата Геннадия Чекиты пенсионерам раздавали наборы медикаментов «первой необходимости», куда входили валерьанка, перекись водорода, бинт, вата, цитрамон и активированный уголь. Все это сопровождалось письмом с изображением народного депутата.

В Луганской области от имени народного депутата Сергей Шахова («Наш край») раздавали сахар, а в Житомире народный депутат Борис Розенблат пытался выдать за свой подарок региону инклюзивную спортплощадку, установка которой была профинансирована из средств государственной субвенции.

25 мая в селе Коростень (Житомирская область) при поддержке благотворительного фонда народного депутата Сергея Пашинского («Народный фронт») ко дню города организовали спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс дитских колясок и караоке, победители котороых получили билеты в киевский аквапарк.

Напомним, в партии «Слуга народа» придумали логотип, который будут использовать во время избирательной кампании.

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