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"Дорога в никуда": Данилюк заявил, что объявление дефолта даже не рассматривается
Команда Владимира Зеленского не рассматривает возможность объявления дефолта Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк. Как писали «ФАКТЫ», ранее миллиардер Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ.
По его словам, позиция Владимира Зеленского и государства состоит в том, что государство должно защищать интересы граждан, и в этом есть разница с позицией «отдельных бизнесменов».
«Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства выглядит по-другому — государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долгам является дорогой в никуда, которая подрывает доверие к государству, что будет сразу приводить к последствиям, которые, к сожалению, негативно почувствуют люди», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста УНН.
Ранее глава президентской партии «Слуга народа» и советник президента Дмитрий Разумков заявил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского не поддержали предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт Украины.
«ФАКТЫ» писали, чем дефолт грозит простым украинцам.
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