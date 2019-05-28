Непокорного экс-охранника Яроша на полгода запроторили в "одиночку" в российской колонии

Украина

Украинский политзаключенный Александр Шумков, приговоренный к четырем годам лишения свободы, в российской колонии получил статус «злостного нарушителя» правил внутреннего распорядка, в связи с чем его на 6 месяцев поместили в помещение камерного типа. Об этом в Facebook сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

По ее информации, Александр будет находиться в ПКТ до ноября 2019 года.

24 мая ее племянника посетил в колонии адвокат Роман Лызлов, составив ходатайство на его перевод в одиночную камеру в связи с опасениями за свою жизнь и здоровье и во избежание возможных провокаций со стороны осужденных по уголовным статьям. Людмила также процитировала письмо племянника, в котором он благодарит украинцев за поддержку, призывая не бояться ставить перед собой «мощные и огромные цели».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как Александра Шумкова избили сотрудники СИЗО-1 Твери и ИК-4 в Торжке. Били свернутым в рулон резиновым ковриком по ногам и спине. В одном из помещений администрации учреждения «фсиновец» бил его дубинкой по ногам, приговаривая, что это — наказание «за убитых на Майдане беркутовцев».



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