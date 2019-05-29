Меган Маркл ждут на дне рождения королевы Елизаветы II

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Жена принца Гарри Меган Маркл может появиться на публике на балконе Букингемского дворца во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II в начале июня. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на Marie Claire.

Как известно, Елизавета родилась на самом деле 21 апреля, но по давней традиции дни рождения британских монархов торжественно празднуются в первую субботу июня. Это связано с тем, что в это время года больше шансов на хорошую погоду. И ненастье не может омрачить массовые торжества, включая парад Trooping The Colour. Именно по этому случаю семья королевы и появляется на балконе дворца — чтобы приветствовать участников парада и собравшуюся публику.

В этом году праздник приходится на 8 июня. И для Меган в этот день должен состоятся ее второй выход на публику с момента родов ее первенца — Арчи, который появился на свет 6 мая.

К тому же Меган Маркл не посещала «настоящий» день рождения Елизаветы II в апреле — принц Гарри «отдувался» за беременную супругу сам, подобрав голубой галстук в тон к одеянию королевы. Тогда к отсутствию Меган отнеслись с понимаем, теперь же она вряд ли сможет пропустить торжества.

Еще одним важным событием, на котором ожидают появления герцогини и ее супруга, станет крещение Арчи, которое должно состояться этим летом. По традиции, детей членов королевской семьи обычно крестят в 2−3 месяца.

Так, старший сын герцогини Кэтрин и принца Уильяма — принц Джордж — прошел через таинство в 3 месяца от роду. Церемония состоялась в часовне Chapel Royal при лондонском дворце St. James’s Palace. Принцессу Шарлотту окрестили в церкви St. Mary Magdalene Church в Норфолке, когда ей исполнилось 2 месяца. Что же касается младшего сына Кэтрин — Луи, то его крестили, как и Джорджа, в 3 месяца. Так что крещение малыша Арчи, по всей видимости, состоится в июле или августе этого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нанятая Меган Маркл няня в возмущении уволилась, проработав всего две недели.

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