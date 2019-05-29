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«Не долго останется «разведенкой»: 40-летняя Лорак в латексе возбудила Сеть (фото)
Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото в латексном платье. Поклонники заметили некоторые пикантные подробности снимка. Дело в том, что для него Лорак не надела белья.
Певица предстала перед фанатами в облегающем бежевом латексном платье, которое отлично подчеркнуло ее фигуру и сделало грудь более выразительной.
«В каждом дне нашей жизни, в каждом мгновении есть настоящее волшебство. И каждый такой миг уникален, потому что он больше никогда не повториться. В потоке времени важно не забыть быть счастливым», — подписала пост Лорак.
Большинство фоловеров по достоинству оценило новый образ любимой певицы, и принялось оставлять под фото огромное количество хвалебных комментариев.
По их словам, Ани Лорак — чрезвычайно привлекательная женщина, а выбранный наряд только подчеркивает ее потрясающие формы и прекрасную фигуру.
«Правильные слова. От всегда исходит только нужная энергетика», «Вы как всегда прекрасны», «Это божественно», «До чего же красива. С каждым днем восхищаюсь этой красотой все больше», «Вы — чудо. Фантастический образ», «Какая красавица. Восхищаюсь красотой и талантом», — комментируют фото в Сети взбудораженные снимком фанаты.
Также они отмечают новый наряд певицы: «Платье потрясающе сидит на вас, взгляд оторвать невозможно! Не жди, пока момент будет идеальным, сделай его идеальным», «Ну просто секс», «Какое платье».
Также большинство пользователей желает Ани счастья в личной жизни.
«Боже, до чего красива! С каждым днем восхищаюсь твоей красотой все больше и больше, Каролина!», «Каролиночка, милая, если бы вы только знали, как я хочу, чтобы вы были самой счастливой на свете! Человек, который дарит людям столько радости, любви и счастья, просто должен быть обречен на счастливую жизнь! Все от души и от чистого сердца!!!» — не могут сдержать фолловеры своих чувств.
Такая, по их умозаключениям, в «разведенках» долго не засидится. Да и сама Лорак, по ее собственным словам, уже оправилась после предательства бывшего мужа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Ани Лорак восхитила сеть фото с новой прической. На снимках артистка прекрасно выглядит, позируя в белой футболке. Фанаты сразу отметили ее новую прическу — удлиненное каре с идеально ровными волосами. Акцент на глаза «дива» сделала с помощью стрелок, на губах — прозрачный блеск. Кроме того, в отличие от недавних «экспериментов» певица предстала в сдержанном образе.
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