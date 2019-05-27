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Как штора: Ани Лорак раскритиковали в России за выбор наряда (фото, видео)
Популярная певица Ани Лорак, восхитившая недавно поклонников нежным фото в соблазнительном белье, снова заставила говорить о своем внешнем виде. Артистка стала гостьей российской музыкальной премии. На красной дорожке она появилась в белоснежном многослойном платье из фатина. Воздушный наряд с открытыми плечами и высоким разрезом, открывающим стройные ножки певицы, поклонники не оценили в сети. Свое мнение они выражают в комментариях под фото и видео с красной дорожки.
«Что же мне надеть? О, а надену я штору», «Не смотрится, не подходит оно вам», «Что за фигню она на себя нацепила опять?», «Платье жуть. Ничего лучше не было?», «Платье как парашют, и полнит, нет силуэта фигуры», «Кошмар, что это за тюль?», «Она переходит хрупкую грань вкуса и уходит в болото безвкусия», — пишут критики.
Другие называют неожиданный образ Ани Лорак прсото волшебным. «Невероятно красивый образ! Такая нежная! Ангел! Любимая Дива!», — восхищаются в сети.
Напомним, ранее Ани Лорак сменила имидж и отрезала волосы. Она впервые после развода рассказала о новой жизни и новой любви.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…