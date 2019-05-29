«У России нет аналогов»: военный эксперт рассказал о возможностях новых украинских крылатых ракет

Украина

На вооружении армии России нет аналогов ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», разработанного в Украине. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал эксперт Олег Жданов.

«В России аналогов этому нет. Это исключительно наша разработка КБ „Южное“ совместно с КБ „Луч“. „Луч“ делал голову, а „Южный“ — ракету», — пояснил он.

По словам эксперта, «Нептун» — высокоточное оружие, «это крылатая ракета, противокорабельная, она работает по надводным целям».

Если ракета будет принята на вооружение и поставлена в войска, то на дальность 200 километров к нашему берегу ни один российский корабль не подойдет, так как будет потоплен, уверен Жданов.

Также эксперт сообщил, что «Нептун» может быть размещен на побережье Черного и Азовского морей. При такой дальности применения для того, чтобы перекрыть Азовское море, может быть достаточно одного дивизиона — 12−18 пусковых установок по 6 направляющих на каждую. И на каждую направляющую надо примерно по 4−5 ракет.

Таким образом, при наличии 300−400 ракет «мы на 200 километров закрываем Азовское море», — подчеркнул Жданов.

«На побережье Черного моря, может быть, нужно чуть-чуть больше. И мы будем спать спокойно», — добавил он.

Напомним, что Одесский авиационный завод начал работу над созданием воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты «Нептун». Как известно, противокорабельная крылатая ракета, украинского комплекса крылатых ракет наземного (морского) базирования ЖК-360МЦ разрабатывается для использования с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из военных полигонов Одесской области прошли очередные огневые испытания ракетного комплекса «Нептун». Во время испытаний проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Сообщается, что крылатая ракета Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Также на нее установлен новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета. Кроме того, у Р-360 крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter