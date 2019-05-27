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Ракета летит почти над землей: под Одессой прошли испытания РК “Нептун” (фото и видео)
На одном из военных полигонов Одесской области прошли очередные огневые испытания ракетного комплекса «Нептун».
Как сообщили в «Укроборонпроме», во время испытаний проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
Сообщается, что крылатая ракета Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Также на нее установлен новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета. Кроме того, у Р-360 крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.
Конструкторы заменили в крылатой ракете часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений — новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.
Теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.
Также были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.
Как отмечают в «Укроборонпроме», учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.
Напомним, «Нептун» предназначен для уничтожения морских и наземных целей. Ппосле окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечивающих защиту побережья Черного и Азовского морей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет. В состав комплекса «Нептун» помимо крылатой ракеты входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина, предназначенная для перевозки ракет.
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