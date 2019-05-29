Все зависит от Чарльза: стало известно, сможет ли Кейт Миддлтон стать принцессой Уэльской

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37-летняя Кейт Миддлтон пока что носит титул герцогини Кембриджской, так как после свадьбы с принцем Уильямом так и не стала принцессой. Но в ближайшее время у нее есть все шансы получить этот титул, считают королевские эксперты. Об этом пишет Hello! со ссылкой на Express.co.uk.

Издание напоминает, что последней принцессой Уэльской была Диана. После ее гибели новая супруга принца Чарльза получила лишь титул герцогини Корнуольской. Камилла Паркер Боулз никогда и не планировала становиться принцессой из уважения к памяти матери Уильяма и Гарри.

По сообщениям источников при Кенсингтонском дворце, прошло уже несколько совещаний, на которых обсуждается, когда королева Елизавета II передаст престол сыну. Как только Чарльз станет королем, Уильям получит титул герцога Корнуольского. А вот станет ли он принцем Уэльским, решать Чарльзу. Это традиционный титул старшего сына монарха, но он не переходит ему автоматически.

«Если Уильям получит титул от отца, когда Чарльз станет королем, Кейт станет принцессой Уэльской. А Камилла будет Ее Высочеством герцогиней Корнуолла в Англии и Уэльсе. Хотя, если она захочет, может всё же стать и принцессой», — пояснил королевский комментатор Роберт Джобсон.

Есть и другой, неочевидный выбор — титул принца Уэльского Чарльз может передать сыну Уильяма Джорджу. Тогда Кейт навсегда останется герцогиней.

Другие королевские эксперты уверены, что титул принцессы получит именно Миддлтон. «Да, она станет ею, таков короткий ответ. Этот процесс не является автоматическим, но обязательно произойдет», — заверил Джо Литтл, управляющий редактор королевского издания MajestyMagazine.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон заявила друзьям, что готовится забеременеть четвертым ребенком.

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