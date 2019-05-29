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Умнее взрослых: Максим Галкин умилил сеть видео Пугачевой с дочкой
Известный российский юморист, муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин, показавший ранее фото помолодевшей жены, умилил сеть новым видео с пятилетней дочерью Лизой. Он опубликовал в Instagram видео, на котором девочка катается во дворе на качели, а Пугачева поет ей песню «Куда уходит детство?».
Допев куплет, Алла Борисовна спрашивает девочку, не знает ли она средства, как попасть назад в детство. Сначала Лиза ответила, что не знает, но через несколько секунд заявила смеясь: «Знаю одно средство. Радость! Если быть радостным, то тогда ты почувствуешь, как будто ты маленькая».
«Вот спасибо, запишу себе», — умилилась ответом дочки Пугачева.
Подписчиков Галкина восхитили слова мудрой девочки. В комментариях они засыпали ее комплиментами, отметив, что девочка умная не по годам.
«А ведь Елизавета правильно сказала — радость. Алла Борисовна и Максим, у Вас очень прелестная и умная дочь», «Золотые слова! Дети умнее нас!», «Какая она у вас, мудрая девочка!», «Очень люблю смотреть видео с Лизой, очень приятная и умная девочка, сколько в ней правды, обожаю», «Такая маленькая, и такая умная», «Она так похожа на маму, очень умная и сильная», «Супер! Ваша Лиза — это кладец таких мудрых высказываний! Дочурка ваша — ангел!», — пишут под видео.
Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой воспитывают двойняшек Гарика и Лизу, которых родила суррогатная мать. Юморист часто делится трогательными и забавными роликами с детьми, показывая их веселые игры и занятия. Куда реже публикует фото знаменитой жены, отпраздновавшей в апреле 70-летний юбилей.
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