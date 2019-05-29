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Происшествия

В Киеве напали на беременную: что об этом известно

12:02 29 мая 2019 591
Удушение
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на среду, 29 мая, в Киеве напали на беременную женщину, которую после ЧП скорая помощь привезла в один из столичных роддомов. Ранее в одном из столичных супермаркетов неадекватный мужчина напал на мальчика и попытался свернуть ему шею.

Как сообщает «Информатор», пострадавшей 25 лет. Медиков вызвали прохожие, заметившие ее на улице Гната Хоткевича, 27 — женщина была в шоковом состоянии и бросалась под автомобили.

О ЧП известно немногое. Так, по предварительной информации, около 23:30 пострадавшая вышла встречать мужа. В какой-то момент на нее напали сзади и начали душить. В себя она пришла позже и обнаружила пропажу мобильного телефона, обуви и нижнего белья. Медики предполагают, что находящуюся в положении женщину изнасиловали.

В то же время никакой информации о данном ЧП нет ни на сайте полиции Киева, ни на ее страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове, на улице академика Богомольца, неадекватная женщина ударила мальчика, напала на его маму и грозилась убивать детей.

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