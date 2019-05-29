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Украина улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности стран
Украина заняла 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития. Таким образом, по сравнению с 2018 годом страна поднялась сразу на пять позиций и теперь соседствует с Колумбией, Словакией, Перу и ЮАР. Напомним, ранее Украина поднялась в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
В то же время Россия сохранила 45 место.
Первенство в рейтинге после десятилетнего перерыва вернул себе Сингапур. На второй позиции остался Гонконг, а экономика США утратила две позиции и замыкает первую тройку рейтинга.
В ЛОП-10 также вошли: Швейцария (4 позиция), ОАЭ (5 позиция), Нидерланды (6 позиция), Ирландия (7-я), Дания (8-я), Швеция (9) и Катар (10).
Всего в списке представлены 63 государства.
При составлении рейтинга его авторы оценивали конкурентоспособность по четырем категориям: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и эффективность инфраструктуры.
Напомним, в Украине отказались от идеи объявления дефолта, как это советовал президенту близкий к нему бизнесмен Игорь Коломойский.
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