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Названа причина пожара на территории завода «Кузня на Рыбальском» (фото)
В Киеве пожарные ликвидировали пожар, возникший на территории предприятия «Кузня на Рыбальском».
Как сообщили в столичном главке ГосЧС, прибывшие на место чрезвычайного происшествия спасатели установили, что пожар возник в трюме пришвартованного корабля. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров.
Сообщается, что к 10:33 пожар был локализован, а в 11:19 ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава столичного гарнизона.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется. Наряду с этим в киевском главке сообщали о сварочных работах, которые проводились на корабле.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 29 мая, под Киевом в селе Чайки произошел пожар — загорелась отдельно стоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки.
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