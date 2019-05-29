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На территории завода «Кузня на Рыбальском» вспыхнул пожар (фото, видео)
В Киеве на судостроительном предприятии «Кузня на Рибальскому» возник пожар. Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Одессе — горело здание, где изготавливали и складировали мебель.
Как сообщает «Милитарный портал», предприятие выполняет ряд оборонных заказов, среди которых строительство среднего разведывательного корабля и катеров для ВМС ВС Украины.
Также сообщается, что предприятие принадлежит компанией «Евинз лимитед» из группы «ТАС», конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Свидетели ЧП публикуют фото с места пожара в социальных сетях, а также ресурс dtp.kiev.ua разместил видео, где видно, как горит корабль.
Разведывательный корабль, который спускали на Ленкузне, горит. Прямо сейчас…— Ukr_Che (@Ukr_Che) 29 мая 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом в селе Чайки произошел пожар — там загорелась отдельно стоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки. На время работы спасателей правоохранители перекрывали движение по проезжей части.
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