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Происшествия

На территории завода «Кузня на Рыбальском» вспыхнул пожар (фото, видео)

10:50 29 мая 2019 5924
Пожар на Рыбальком
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на судостроительном предприятии «Кузня на Рибальскому» возник пожар. Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Одессе — горело здание, где изготавливали и складировали мебель.

Как сообщает «Милитарный портал», предприятие выполняет ряд оборонных заказов, среди которых строительство среднего разведывательного корабля и катеров для ВМС ВС Украины.

Также сообщается, что предприятие принадлежит компанией «Евинз лимитед» из группы «ТАС», конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Свидетели ЧП публикуют фото с места пожара в социальных сетях, а также ресурс dtp.kiev.ua разместил видео, где видно, как горит корабль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом в селе Чайки произошел пожар — там загорелась отдельно стоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки. На время работы спасателей правоохранители перекрывали движение по проезжей части.

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