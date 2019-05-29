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Сергей Бабкин с беременной женой Снежаной снялись обнаженными (фото)
Известная творческая пара Сергей и Снежана Бабкины, ожидающие в ближайшем будущем появления ребенка, буквально перед родами решились на смелую фотосессию. Они полностью разделась и рассказали о пополнении в семье для JetSetter!
Сергей и Снежана показали чувственные снимки в объятиях друг друга.
Снимки были сделаны месяц назад. Сейчас Снежана находится на 35-й неделе беременности. Совсем скоро их долгожданный малыш появится на свет.
Известно, что в семье появится еще один мальчик.
«Сначала мы хотели, чтобы ребенок родился в июле, потому что это созвездие Рака. Снежка планировала „собрата“ по созвездию (смеется). Но потом стало неважно, родится ребенок в июле или в июне. Главное, что родится. Он очень долго стремился к этому моменту. Четыре года сидел на Небе и с нетерпением ждал, когда мы решимся принять его», — рассказал Сергей Бабкин.
Снежана не скрывает, что третья беременность далась ей нелегко. Но она ведет активный образ жизни, посещала сауну и занималась йогой, делает дыхательную гимнастику.
«Дважды в день проводятся сеансы „глубокого дыхания“. До родов месяц, а от моих легких остался маленький кусочек, которым стараюсь все время набрать как можно больше воздуха. Во время первых двух беременностей я вообще не помню никаких проблемных моментов. На этот раз уже чувствую боль в костях, потягивания в пояснице, бедрах. Йога — мой настоящий помощник в этом, без занятий мне было бы гораздо сложнее. Чувствую это особенно остро именно тогда, когда нас нет в Харькове, и мы пропускаем занятия — тогда начинаются судороги и острые боли. Но уже осталось совсем немного — последний, самый тяжелый месяц. Мы с нетерпением ждем появления нашего малыша на свет!», — рассказала Снежана.
Напомним, Сергей и Снежана воспитывают дочь и сына. Также у музыканта есть взрослый сын от первого брака.
Это уже не первая обнаженная фотосессия семейной пары. Ранее они шокировали поклонников откровенными снимками в снегу.
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