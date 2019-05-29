Украина

Найдется человек, который отдаст приказ стрелять: Бабченко рассказал об угрозе нового Майдана

В Украине может начаться третий Майдан, который будет жестоким и кровавым. Такой прогноз в интервью «ФАКТАМ» высказал российский журналист Аркадий Бабченко, проживающий сейчас в Киеве.

«Такого мирного, как бы кощунственно это ни звучало, какой был в 2014 году, уже не будет. Не дай Бог нам увидеть подтверждение этого тезиса», — сказал он, прокомментировав результаты прошедших недавно президентских выборов и первые шаги новой команды.

Он отметил, что Украина «уже привыкла к крови».

«Думаю, что во власти найдется человек, который отдаст приказ стрелять. Первая кровь, первые погибшие с любой стороны — это сразу мясорубка. А мясорубка в Киеве — это реальная гражданская война в Украине», — прогнозирует журналист.



При этом, по словам Бабченко, Россия обязательно открыто введет свои войска, причем «не просто при несопротивлении Запада, а по его просьбе».

В случае воникновения нового противостояния в Украине, Запад увидит, что Путин был прав, что украинцы не могут построить государство, что это «страна 404». Европе не нужны миллионы беженцев, не нужна война. Европейские лидеры не хотят посылать своих солдат защищать украинцев. Чтобы не решать чужие проблемы, все закроют глаза на новую агрессию Кремля. Так считает Бабченко.

Больше читайте в интервью на сайте «ФАКТОВ»: Аркадий Бабченко: «Кремль будет отходить от стратегии войны в Украине, просто скупая здесь все».

Напомним, оппозиционный журналист Аркадий Бабченко тяжело воспринял победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины и продолжает критиковать его действия на новом посту.

В частности, журналист отметил, что после 21 апреля, второго тура президентских выборов, украинскую информповестку снова стала определять Россия.

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