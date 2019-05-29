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Украина

Бойцы «Азова» уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе: видео операции

13:12 29 мая 2019 123
Видео с БПЛА
Инф. «ФАКТОВ»

Отдельный отряд специального назначения «Азов» опубликовал в сети новое видео боевых успехов на Донбассе. На этот раз БПЛА зафиксировал, как украинские бойцы уничтожают опорный пункт террористов на Светлодарской дуге.

Атака была проведена с использованием управляемых ракет.

В комментариях к опубликованному видео пользователи благодарят бойцов и советуют продолжать в том же духе.

«Слава Украине и вам слава. За нами правда, мы на своей земле», — написал Николай Глюк.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором бойцы «Азова» уничтожили штаб боевиков в районе населенного пункта Доломитное на Светлодарской дуге.

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