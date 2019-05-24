26.25 / 26.51 29.25 / 29.67
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бойцы "Азова" уничтожили штаб оккупантов на Донбассе и показали видео операции

14:32 24 мая 2019 173
Уничтожение штаба боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

Бойцы отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили штаб боевиков на Донбассе. Ранее бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП, которую помогла вычислить аэроразведка.

Видео меткого удара, нанесенного по штабу опубликовали на страничке «Азова» в социальных сетях. «Меткие выстрелы — и основное кодло противника разрушено. „Азов“: продолжаем вести борьбу с террористами!» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Стаханове (Луганская область) во время пожара в казарме погибли 12 боевиков. По информации волонтера Юрия Мысягина, пожар в казарме начался после «камней с неба».


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины