Украина

Бойцы "Азова" уничтожили штаб оккупантов на Донбассе и показали видео операции

Бойцы отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили штаб боевиков на Донбассе. Ранее бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП, которую помогла вычислить аэроразведка.

Видео меткого удара, нанесенного по штабу опубликовали на страничке «Азова» в социальных сетях. «Меткие выстрелы — и основное кодло противника разрушено. „Азов“: продолжаем вести борьбу с террористами!» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Стаханове (Луганская область) во время пожара в казарме погибли 12 боевиков. По информации волонтера Юрия Мысягина, пожар в казарме начался после «камней с неба».





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