В мэрии Львова выломали двери и устроили потасовку: детали и видео с места событий

Происшествия

Во Львове, где ранее во время заседания исполкома облили зеленой краской заммэра Геннадия Васькива, неизвестные вынесли дверь в городской ратуше и ворвались во внутрь.

Об этом сообщают в городском совете Львова, на сайте которого опубликовали фото и видео с места ЧП. Сообщается, что к протестующим вышходили управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. «Конструктивного разговора не получилось», — говорится в сообщении.

Тем временем депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в интервью «Громадскому» заявил, что определение митингующих как «неизвестных» некорректно — протестные акции под горсоветам проходят уже не первый день. По его словам, есть две версии конфликта. «Одни говорят, что хотели зайти на исполком, хотя исполкома сегодня нет, другие говорят, что активистов не пускали в общественную уборную, что спровоцировало определенный конфликт, который перерос в штурм. И, фактически, это те люди, которые стоят перед городским советом, Ратушей, силой вошли в городской совет», — сказал он.

По его словам, под Ратушей собираются люди, у которых есть претензии как к лично мэру Львова Андрею Садовому, так и недовольные другими действиями властей. В частности, среди митингующих есть участники АТО, которым до сих пор не предоставили земельные участки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове в очередной раз подожгли отделение «Альфа банка». На этот раз пострадало помещение, расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого дома на площади Галицкой.

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