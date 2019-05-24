Зама Садового во Львове облили краской (фото, видео)

Происшествия

Во Львове во время заседания исполкома горсовета заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской. Ранее в Киевсовете облили зеленкой депутата Сергея Гусовского.

Об этом в социальных сетях сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич: «Исполком в Львовском горсовете закончился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской».

Он также разместил на своей страничке в Facebook видео с заседания исполкома, на котором слышно, что агрессивные действия в отношении заммэра сопровождались апплодисментами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердянске (Запорожская область) местные активисты сорвали выступление регионала Александра Вилкула, облив его зеленкой и не дав выступить в доме культуры

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