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Зама Садового во Львове облили краской (фото, видео)
Во Львове во время заседания исполкома горсовета заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской. Ранее в Киевсовете облили зеленкой депутата Сергея Гусовского.
Об этом в социальных сетях сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич: «Исполком в Львовском горсовете закончился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской».
Он также разместил на своей страничке в Facebook видео с заседания исполкома, на котором слышно, что агрессивные действия в отношении заммэра сопровождались апплодисментами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердянске (Запорожская область) местные активисты сорвали выступление регионала Александра Вилкула, облив его зеленкой и не дав выступить в доме культуры
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!