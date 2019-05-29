- 14:38 Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
- 14:37 Зарплата Илона Маска установила рекорд: сколько заработал бизнесмен
- 14:29 Оля Полякова идет в политику: певица создала свою партию
- 14:23 Смертельное ЧП на шахте во Львовской области: выяснились новые детали
- 14:20 Возвращение Саакашвили в Украину: политик похвастался новым удостоверением личности
- 14:12 В мэрии Львова выломали двери и устроили потасовку: детали и видео с места событий
- 13:59 В России предложили Украине начать отношения сначала: в сети волна гнева
- 13:52 "Пропажа" техники из ситуационной комнаты в АП: делом занялось ГБР
- 13:50 Скандал в Житомире: педагога заподозрили в избиении детей
- 13:46 Итоги выборов в ЕС: евроскептики могут доставить немало хлопот «большой коалиции»
Смертельное ЧП на шахте во Львовской области: выяснились новые детали
Обвал на шахте «Лесная» в селе Слипец Сокальского района Львовской области произошел во время добычи угля с пласта «Сокальский» горняками 4-й смены в три часа ночи 29 мая.
Как пишет «Вголос», во время добычи на 181 бортовом штреке пласта обвалился потолок в районе сопряжения с лавой № 181. Двое работников смены оказались под завалами.
Один из погибших — подземный горнорабочий Михаил Турко, 1997 года рождения. На «Лесной» он работал 9 месяцев. Второй — Михаил Павлик, который работал горняком более десяти лет.
Их подняли на поверхность уже без признаков жизни.
Создана специальная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства трагедии.
В Червонограде Львовской области в связи с гибелью горняков 29 мая объявили днем траура. В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущены государственные флаги на зданиях учреждений и организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая поедет во Львовскую область на шахту «Лесная». Об этом сообщили в его пресс-службе. В свою очередь Министерство внутренних дел Украины сообщило, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте в селе Слепец.
Как сообщали «ФАКТЫ», в марте этого года аналогичное ЧП произошло на шахте «Надежда» в Сокальском районе Львовской области. Тогда погиб 41-летний шахтер. А в апреле в Донецкой области во время выполнения плановых на одной из шахт погиб 27-летний проходчик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..