Смертельное ЧП на шахте во Львовской области: выяснились новые детали

Происшествия

Обвал на шахте «Лесная» в селе Слипец Сокальского района Львовской области произошел во время добычи угля с пласта «Сокальский» горняками 4-й смены в три часа ночи 29 мая.

Как пишет «Вголос», во время добычи на 181 бортовом штреке пласта обвалился потолок в районе сопряжения с лавой № 181. Двое работников смены оказались под завалами.



Один из погибших — подземный горнорабочий Михаил Турко, 1997 года рождения. На «Лесной» он работал 9 месяцев. Второй — Михаил Павлик, который работал горняком более десяти лет.

Их подняли на поверхность уже без признаков жизни.

Создана специальная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства трагедии.

В Червонограде Львовской области в связи с гибелью горняков 29 мая объявили днем траура. В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущены государственные флаги на зданиях учреждений и организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая поедет во Львовскую область на шахту «Лесная». Об этом сообщили в его пресс-службе. В свою очередь Министерство внутренних дел Украины сообщило, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте в селе Слепец.

Как сообщали «ФАКТЫ», в марте этого года аналогичное ЧП произошло на шахте «Надежда» в Сокальском районе Львовской области. Тогда погиб 41-летний шахтер. А в апреле в Донецкой области во время выполнения плановых на одной из шахт погиб 27-летний проходчик.









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