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- 14:38 Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
Невыполнение Украиной обязательства по реформированию энергетического рынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Вице-премьер сообщила, что в течение года правительство вместе со всеми стейкхолдерами работало над обновлением приложения 27 к соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС), которое касается энергетики. И призвала депутатов поддержать его ратификации.
«Я бы просто просила решение от каждого отдельного парламентария, чтобы поддержали ратификацию обновленного приложения к соглашению об ассоциации, который создает и обязательства украинской стороны совместно с ЕС советоваться и вводить европейские директивы с согласованием, и с пониманием, и с консультациями с ЕС, а также обязывает ЕС де-факто расценивать действия Украины как шаги для реальной интеграции энергетических рынков Украины к европейской интеграции», — отметила вице-премьер.
Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что промедление с принятием решений по реформе энергорынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию Украины: «Мы ставим под угрозу (интеграцию), если мы будем откладывать дальше эти наработки. Это де-факто перечень наших обязательств, расширенные также в соответствии с тем, насколько изменилось право Европейского союза».
Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, на заседании 28 мая проигнорировал законопроект об отсрочке запуска оптового энергорынка, не собрав кворум.
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