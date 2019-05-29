Еще одна звездная свадьба: Регина Тодоренко выходит замуж (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые расписались в октябре прошлого года и стали в декабре родителями, готовятся к пышной свадьбе. Звездные супруги соберут родных и близких, друзей и коллег по шоу-бизнесу, чтобы разделить с ними свою радость. Подготовка к торжеству идет полным ходом. Об этом заявила Регина в Instagram.

«Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» — сообщила она и опубликовала фото в белом купальнике, с нежным букетом невесты в руках.

Подробностей будущей свадьбы Тодоренко пока не сообщает. Ранее она говорила, что планируют устроить свадьбу за границей.

«Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию», — рассказывала ранее Регина.

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