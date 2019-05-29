- 15:14 Коломойский сам себя загоняет в цугцванг, — блогер
- 15:14 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
- 15:00 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 14:59 Доллар по 100: что будет с ценами на продукты в случае дефолта
- 14:59 Саакашвили возвращается в Украину: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
- 14:58 Советника Зеленского Бабака заподозрили в плагиате
- 14:50 Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
- 14:47 В Киевской области объявили штормовое предупреждение: чего опасаться
- 14:47 Еще одна звездная свадьба: Регина Тодоренко выходит замуж
- 14:38 Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
Еще одна звездная свадьба: Регина Тодоренко выходит замуж (фото)
Известная телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые расписались в октябре прошлого года и стали в декабре родителями, готовятся к пышной свадьбе. Звездные супруги соберут родных и близких, друзей и коллег по шоу-бизнесу, чтобы разделить с ними свою радость. Подготовка к торжеству идет полным ходом. Об этом заявила Регина в Instagram.
«Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» — сообщила она и опубликовала фото в белом купальнике, с нежным букетом невесты в руках.
Подробностей будущей свадьбы Тодоренко пока не сообщает. Ранее она говорила, что планируют устроить свадьбу за границей.
«Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию», — рассказывала ранее Регина.
Также «ФАКТЫ» писали о звездной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая отгремела в Киеве 23 мая. Поклонники Светланы Лободы подозревают, что скоро на одну семейную пару в шоу-бизнесе станет больше. Певица приехала к Тиллю Линдеманну в Германию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.