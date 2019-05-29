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Шоу-бизнес

Какая она у меня красивая: Потап поделился эксклюзивными фото со свадьбы с Настей Каменских

10:37 29 мая 2019 448
Потап и Настя Каменских
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Молодожены Потап и Настя продолжают наслаждаться медовым месяцем в роскошном отеле в Турции. Влюбленные не забывают радовать поклонников новыми фото не только с отдыха, но и со свадьбы, которая прошла в строгой секретности и без прессы. Потап и Настя сами решили показать несколько эксклюзивных кадров самого волнительного момента — церемонии росписи и обмена клятвами.

Потап опубликовал эмоциональное фото, как впервые увидел Настю в наряде невесты, она идет к нему к алтарю.

«Какая же она у меня красивая!» — восхищается Потап своей женой.

В свою очередь Настя показала трогательный момент, как они держатся за руки у алтаря. «Я обещаю тебе любить, заботиться о тебе, всегда поддерживать и вдохновлять. Помни об этом», — написала она под фото.

Поклонники пары пришли в восторг от новых фото молодых супругов. Подписчики продолжают поздравлять их со свадьбой и все спрашивают, а сколько же они вместе как пара? Этот вопрос пока остается без ответа.

Потап и Настя долгие годы скрывали свой служебный роман. Ранее «ФАКТЫ» знакомили с историей их любви.

Напомним, после свадьбы Потап и Настя на частном самолете отправились в медовый месяц. Парочка делится горячими снимками в сети.

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