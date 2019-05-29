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Таки вместе: Лобода пришла на концерт Rammstein в Германии (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, получившая очередные награды в России, снова заставила говорить о ее личной жизни. Звезда подогрела слухи о романе с немецким рокером Тиллем Линдеманном, которого называют предполагаемым отцом младшей дочери певицы.
В первый день рождения Тильды звездная мама показала оригинальный подарок для малышки — опубликовала неоднозначное видео, в котором она держит во рту пустышку с логотипом Rammstein. Видеоряд сопровождается музыкой группы.
После десятилетнего перерыва и спада популярности рокеры выпустили седьмой безымянный альбом, который стремительно набирает популярность, и отправились в масштабный стадионный тур по Европе. В новой песне «Ausländer» («Иностранец») поклонники между строк прочитали послание Тилля Светлане и называют эту песню признанием в любви. Яркий клип снимали в Африке. В ролике Линдеманн признается в любви на русском языке: «Я любью тьебья».
Эти слова Светлана Лобода лично услышала со сцены на концерте группы. Певица опубликовала в Instagram короткое видео с фрагментом шоу.
«Начало», — коротко написала она, и не стала больше комментировать ни концерт, ни Тилля. Очевидно, певица приехала в Германнию поддержать музыканта. Она опубликовала фото в ярком наряде в городе Мюнхен.
Поклонники певицы сочли визит Лободы на выступление Rammstein очередным доказательством романа певицы и рокера. Ведь нельзя не заметить личных отношений между ними. Тилль поддерживал Светлану, когда она лежала в больнице после операции, забирал ее из клиники. У старшей дочери Евы такие же аксессуары, как и у Линдеманна. Да и имя младшей Тильды созвучно с именем музыканта.
Но ни Линдеманн, ни Лобода личную жизнь не комментируют, лишь периодически добавляя интриги.
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