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В Киевской области объявили штормовое предупреждение: чего опасаться
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. В соответствии с сообщением Украинского Гидрометцентра, резкое ухудшение погоды наступит в ближайший час, а грозы и шквалы продолжатся до конца суток. Напомним, на днях в Харькове молния убила рыбака.
Одновременно ожидается сильный ветер — 15−20 метров в секунду.
«В ближайший час и до конца суток 29 мая грозы. 30 мая грозы, днем в отдельных районах шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый)», — сообщили синоптики в комментарии УНН.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 30 мая во второй половине дня в Киеве следует ждать грозовых дождей, максимальная температура воздуха составит 27 градусов.
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