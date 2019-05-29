Украина

Жара и дожди с грозами: синоптик дала прогноз погоды на 30 мая

Западная Украина, где 28 мая выпали сильные дожди с градом, остается в зоне погодной турбулентности, которая связана со скандинавским циклоном. А 30 мая дожди будут местами переходить в локальные шквалы, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, на западе Украины и на севере Винницкой области похолодает до 17−23 градусов.

Одновременно синоптик констатирует, что восточные области, юг и большинство центральных регионов Украины будут по-прежнему жить в условиях высоких температур. Так, в четверг, 29 мая, дневная температура там достигнет 25−32 градусов.

Синоптическая карта Европы

В Киеве 30 мая во второй половине дня следует ждать грозовых дождей, максимальная температура воздуха составит 27 градусов.

Напомним, ранее Диденко не исключила, что 1−2 июня в Киеве похолодает, и предупредила, что подобные температурные качели могут негативно отразиться на состоянии здоровья метеочувствительных людей.

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