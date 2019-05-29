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Экс-помощник Мураева стал главным в "Межигорье"
Тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов выбрал управляющего для арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича «Межигорье». Такое решение приняли в ведомстве в среду.
Так, победителем конкурса стала малоизвестная ООО «Скомпани», пишет «Украинская правда».
Ее конкурентами были общественная организация «Национальный парк Украины «Межигорье» — активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель «Гаянський Геннадий Григорьевич», который в Facebook называет себя журналистом.
«Скомпани» создана в 2015 году с уставным капиталом в миллион гривен. Директор фирмы — Алексей Вороненко. Он был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии «Оппозиционный блок». Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы — до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе. В 2014 году Вороненко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.
Как писали «ФАКТЫ», согласно украинскому законодательству, несмотря на то, что беглого Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, конфискация его имущества невозможна. Санкция статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена) была дополнена таким видом наказания, как конфискация, 7 октября 2014 года. В то же время преступления, в которых признали виновным Януковича, совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Эти изменения не имеют обратной силы.
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