Украина

Работают на истощение: в "Нафтогазе" озвучили масштабы хищений Россией газа из украинских месторождений

Россия незаконно использует 9 месторождений украинского «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму. Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Нежнова.

«РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно со всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб», — заявила она.

Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины, говорится в сообщении «Нефтегаза Украины» в Facebook.

«Когда я видела наши буровые Петр Годованец и Украина, на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование — все работает на истощение», — добавила Нежнова.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года украинские пограничники во время патрулирования на море приблизились к оккупированной Россией буровой установке. На встречу сразу выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны Пограничной Службы ФСБ РФ.

Тогда украинским пограничникам удалось в очередной раз зафиксировать факты, подтверждающие незаконную деятельность в морской экономической зоне Украины: самоподъемную буровую установку «Петр Годованец», которая была незаконно захвачена в 2014 году и позже переименована оккупационными властями в «Крым-2», переместили из Голицынского в Штормовое газоконденсатное месторождение.

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