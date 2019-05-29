- 17:16 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
- 17:13 Саакашвили возвращается в Украину: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
- 17:00 Досрочные парламентские выборы могут перенести: названа причина
- 16:50 Работают на истощение: в "Нафтогазе" озвучили масштабы хищений Россией газа из украинских месторождений
- 16:35 Сменить место голосования на выборах теперь можно без справки: какие нужны документы
- 16:21 Ани Лорак без белья заинтриговала любовным признанием
- 16:17 БПП покинул знаковый депутат
- 16:07 В России врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкило съеденных волос
- 16:01 Свадебные приметы: какие из них точно сбываются
- 16:00 Экс-помощник Мураева стал главным в "Межигорье"
Работают на истощение: в "Нафтогазе" озвучили масштабы хищений Россией газа из украинских месторождений
Россия незаконно использует 9 месторождений украинского «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму. Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Нежнова.
«РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно со всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб», — заявила она.
Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины, говорится в сообщении «Нефтегаза Украины» в Facebook.
«Когда я видела наши буровые Петр Годованец и Украина, на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование — все работает на истощение», — добавила Нежнова.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года украинские пограничники во время патрулирования на море приблизились к оккупированной Россией буровой установке. На встречу сразу выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны Пограничной Службы ФСБ РФ.
Тогда украинским пограничникам удалось в очередной раз зафиксировать факты, подтверждающие незаконную деятельность в морской экономической зоне Украины: самоподъемную буровую установку «Петр Годованец», которая была незаконно захвачена в 2014 году и позже переименована оккупационными властями в «Крым-2», переместили из Голицынского в Штормовое газоконденсатное месторождение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..